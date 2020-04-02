Экономика

18:30 02.04.2020

Фокстрот в период карантина увеличил покрытие клиентской доставки во все 28 тыс населенных пунктов

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Фокстрот в период карантина увеличил покрытие клиентской доставки во все 28 тыс населенных пунктов

В связи с общенациональным карантином омниканальная сеть Фокстрот сосредоточилась на онлайн-продажах с сайта foxtrot.ua и утвердила новый регламент правил доставки товара с акцентом на безопасность и безошибочность доставки «до двери», сообщила компания в пресс-релизе в четверг. На конец марта 2020 года клиентская доставка Фокстрот покрывает все 28 тыс. населенных пунктов в Украине

В компании сообщили, что география покрытия увеличена путём расширения пула логистических партнеров.

Собственная служба доставки начитывает 150 курьерских экипажей в 52 городах. Остальные ожидания клиентов компании по оперативной доставке заказов, сделанных через интернет, закрывают курьеры Новой Почты и Укрпочтой. С 26 марта Фокстрот «подключил» ещё одну компанию с 500 отделениями по всей стране – логистического оператора  Justin.

Главный принцип работы бренда в условиях карантина – обеспечить максимально безопасный процесс доставки и получения товара как для покупателей, так и для курьеров компании.  Ежедневно, перед началом рабочего дня, среди всех сотрудников курьерской службы проводится скрининг температуры. Только после этого они допускаются к исполнению служебных обязанностей.

Согласно документу,  все экипажи службы доставки обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и санитайзерами. После рабочего дня автомобильный парк проходит полную санитарную обработку. Курьер, подъезжая к дому, в телефонном режиме сообщает покупателю о правилах передачи товара. Также сотрудники проинструктированы о соблюдении минимальной дистанции в 2 метра при общении с покупателем. Отгружаемый товар уже готов к осмотру со всеми необходимыми документами (фискальный чек, гарантия, товарная накладная и др.). Также курьер сможет ответить на дополнительные вопросы и принять оплату. Покупателям рекомендуется осуществлять оплату на сайте (при интернет-заказах),  чтобы минимизировать время контакта. Для осмотра товара и передачи денег/подписанных документов курьеры просят использовать перчатки.

В компании добавили, что доставка техники и электроники для клиентов Фокстрот на период карантина осуществляется бесплатно.

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Теги: #фокстрот #коронавирус
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