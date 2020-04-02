Экономика

18:06 02.04.2020

Шмыгаль надеется на получение первого транша от МВФ в ближайшее время

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Шмыгаль надеется на получение первого транша от МВФ в ближайшее время

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство получило от Международного валютного фонда (МВФ) позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от этой организации.

"Денис Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам онлайн-встречи премьера с Советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине.

Шмыгаль отметил, что правительство сотрудничает с бизнесом и понимает, что нужно для его поддержки, в частности, речь идет о кредитных программах и уменьшении налоговой нагрузки.

"Среди других вопросов, над которыми сейчас ведется работа - это вопрос расширения программы кредитования "5-7-9", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что правительство работает над программой создания быстрых рабочих мест в различных отраслях.

"Премьер-министр поблагодарил представителей бизнеса за помощь в этот сложный для страны время в условиях глобальной пандемии и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сообщает пресс-служба.

Теги: #шмыгаль #мфв
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