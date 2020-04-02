Нефть дорожает на 32% на сообщениях о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+

Цены на нефть уверенно растут на сообщениях Bloomberg о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения об ограничении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 составляет $32,73 за баррель, что на $7,99 (32,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $6,63 (32,64%) - до $26,94 за баррель.