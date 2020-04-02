Экономика

16:40 02.04.2020

НБУ обменял 11 крупным банкам $241,5 млн наличными

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НБУ обменял 11 крупным банкам $241,5 млн наличными

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг в рамках операции по обмену наличной валюты на безналичную объемом до $280 млн полностью удовлетворил заявки 11-ти системно важных банков на $241,5 млн, сообщил регулятор на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов. Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена", – говорится в сообщении центробанка.

Отмечается, что Нацбанк готов рассмотреть возможность проведения еще одной операции по подкреплению касс банков наличной валютой при необходимости.

Теги: #нбу
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