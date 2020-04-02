Экономика

11:00 02.04.2020

Нацбанк согласовал на должность председателя правления РВС Банка экс-зампредправления Котляревскую

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Нацбанк согласовал на должность председателя правления РВС Банка экс-зампредправления Котляревскую

Национальный банк Украины (НБУ) решением от 30 марта согласовал назначение Оксаны Котляревской на должность председателя правления РВС Банка (Киев), сообщило финучреждение в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как сообщалось, наблюдательный совет РВС Банка 24 января избрал Котляревскую на должность предправления банка вместо акционера Александра Стецюка (доля в уставном капитале - 99%), который в марте вошел в состав набсовета банка.

Согласно информации на сайте банка, с октября-2014 по март-2014 Котляревская работала советником председателя в Государственной судебной администрации Украины. С августа-2014 по апрель-2015 она была директором департамента развития розничного бизнеса в банке "Контракт", после чего, до октября-2017 проработала директором департамента ценных бумаг и депозитарной деятельности и директором департамента клиентской поддержки в Дельта Банке.

С февраля-2018 Котляревская перешла в РВС Банк на должность советника предправления, а в октябре ее назначили заместителем предправления.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2015 года продал ООО "УБГ" корпорации UBG переходной РВС Банк, который был создан на базе неплатежеспособного Омегабанка.

Нацбанк Украины в начале ноября-2016 отменил статус переходного для РВС Банка, утвердил его устав и выдал полную банковскую лицензию.

В августе-2018 100% акций РВС Банка перешло от УБГ напрямую к Стецюку, а в декабре-2019 Демчак года купил менее 1% акций РВС Банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру чистых активов РВС Банк занимал 51-е место (1,397 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Теги: #нбу #кадры
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