Совет НБУ рекомендует правлению регулятора подготовить план действий на случай внезапного оттока капитала, включая возможность внедрения ограничений

Совет Национального банка Украины (НБУ) во время заседания 31 марта решил рекомендовать правлению регулятора подготовить план действий на случай оттока капитала, включая возможность внедрения ограничений на его движение, в том числе, обязательной продажи валютной выручки на межбанковском валютном рынке и сокращения предельного срока расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Опубликованное в среду решение Совета НБУ, также содержит рекомендации правлению регулятора относительно рассмотрения возможность временного снижение норматива коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).

Рекомендации Совета НБУ Кабинету Министров содержат пункт о разработке государственных программ частичной компенсации процентов по кредитам банков, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, экспортно-ориентированным предприятиям, по ипотечным программам и отраслям, финансовое состояние которых ухудшилось в связи с ограничениями, введенным из-за коронавируса.

Орган также считает необходимым разработать мероприятия по налаживанию профильной работы Укрэксимбанка и Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) для поддержки отечественного технологического экспорта путем предоставления льготных кредитов, страхование, гарантий.

Среди других рекомендаций – необходимо разработать альтернативные сценарии по бюджетному дефициту и управлению госдолгом в зависимости от вариантов воздействия эпидемиологических мероприятий на глубину спада в экономике.

Совет также предоставил рекомендации Кабмину и НБУ по координации деятельности, согласно которым им следует обеспечить согласованность прогнозных значений обменного курса гривни, используемых в рамках подготовки изменений в госбюджет на 2020 год.

Еще одним пожеланием совета стала координация деятельности НБУ по мобилизации ликвидности банковской системы с деятельностью Министерства финансов по финансированию дефицита бюджета, учитывая критическую потребность государственного сектора в привлечении заемных средств.

Как сообщалось, центробанк отмечал, что дополнительно при необходимости для поддержки финансовой системы он готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте и временно уменьшить минимальный уровень LCR.

Коэффициент покрытия ликвидностью устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. Норматив LCR установлен по всем валютам, а также отдельно по группе иностранных валют в размере 100%.