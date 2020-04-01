Цены на э/энергию для промышленности в Украине значительно превышают тарифы в европейских странах – данные "Оператора рынка"

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине в два раза выше, чем в странах Восточной Европы, - об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка" на 1 апреля текущего года.

Согласно данным сайтов https://www.oree.com.ua/ и https://www.nordpoolgroup.com/maps/#/nordic, в частности, базовая стоимость электроэнергии для украинских промпотребителей составляет EUR51,01 за МВт/ч, для польских – EUR30,23, румынских – EUR25,69, венгерских – EUR25,78 , словацких – EUR24,1.

При этом дневная стоимость электроэнергии в Украине - EUR58,85 за МВт-ч, в то время как в Польше – EUR31,7, Румынии и Венгрии – по EUR26,81, Словакии – EUR24,35.

В то же время, согласно данным европейской биржи электроэнергии Noordpool, в странах Западной Европы тарифы еще ниже. Так, стоимость электроэнергии в странах Бенилюкса составляет EUR22,5 за МВт-ч, во Франции - EUR21,86, в Германии - EUR19,95.

При этом страны Скандинавского полуострова в рамках поддержки национальных экономик в период вспышки коронавируса снизили цены на электроэнергию до минимальных отметок. Так, тарифы в Норвегии, Швеции и Дании опустились до уровня EUR4,58 за МВт-ч.

Как сообщила ранее в среду Украинская промышленная компания "Интерпайп", в последнюю неделю марта в Украине зафиксировано удорожание э/э для промышленных потребителей, при этом тариф вырос с 1,3 грн. за кВт/ч до беспрецедентных 1,68 грн за кВт-ч, или на 35% по отношению к февралю.

При этом "Интерпайп" призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принять необходимые регуляторные меры для стабилизации рынка электроэнергии. Правительству необходимо предпринять меры по недопущению поднятие цен на э/э одним из ключевых игроков НАЭК "Энергоатом", отмечалось в заявлении группы.

"На фоне пандемии COVID-19 правительства Европы и США разрабатывают планы поддержки промышленности, вводят дополнительные инструменты стабилизации бизнеса. В Украине ситуация противоположная. Мы как бизнес решаем проблемы доставки сотрудников, обеспечения их средствами защиты, закупаем оборудования для локальных больниц. И все это на фоне падения объемов заказов. В ответ получаем 35%-ный рост цен на э/э и, как следствие, существенное ухудшение нашей конкурентоспособности на падающем рынке", - констатировал директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.