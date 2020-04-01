Экономика

18:46 01.04.2020

Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

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Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в среду не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке, тогда как во вторник регулятор купил $64 млн, сообщил регулятор на своей странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Рынок балансировался без нашего участия - при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 грн/$1", – говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк уточнил, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены.

Теги: #курс #нбу #гривня
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