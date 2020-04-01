Экономика

17:50 01.04.2020

Uklon запустил услугу доставки вещей

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Uklon запустил услугу доставки вещей

Украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon (ООО "Уклон", Киев) запустил услугу доставки вещей водителями такси, говорится в сообщении сервиса, распространенном в среду.

"Мы позаботились о твоей безопасности во время карантина и создали в приложении отдельный удобный класс авто - "Доставка", - отмечается в сообщении.

При помощи водителей Uklon предлагается отправлять любые вещи весом до 20 кг. Доставка потребует максимум 30-40 минут, а получатель может встретить водителя в месте назначения груза.

Как сообщалось, украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon планирует бесплатно перевозить медиков во всех 15 городах своего присутствія.

Теги: #коронавирус #uklon
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