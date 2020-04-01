Экономика

15:49 01.04.2020

Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

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Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

Чистая продажа населением Украины в марте наличной валюты составила примерно $70 млн, а чистая покупка безналичной валюты – $280 млн, такие данные привел Нацбанк в макроэкономическом и монетарном обзоре на своем сайте.

Согласно им, в феврале чистая продажа украинцами наличной валюты составила $291 млн, безналичной – около $55 млн, а в январе – соответственно $102 млн и $55 млн.

Нацбанк также указывает, что клиенты украинских банков в марте 2020 года увеличили объемы покупки валюты с $6,27 млрд примерно до $7,3 млрд, тогда как объемы ее продажи сократились с $5,872 млрд до $4,7 млрд.

В соответствии с информацией НБУ, в марте рекордного объема достигла покупка валюты на условиях форвард – около $0,5 млрд по сравнению с $15 млн в феврале и $134 млн в январе.

Как сообщалось, со 2 по 5 марта курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился с 24,885 грн/$1 до 24,71 грн/$1, а после начал стремительно снижаться и 26 марта достиг рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1. С 27 по 30 марта нацвалюта на колебалась около отметки 28 грн/$1, после чего 31 марта, укрепилась до 27,6 грн/$1.

Нацбанк в марте потратил на поддержку гривни $2,2 млрд, однако в последний день месяца вернулся к покупке валюты, приобретя $64 млн.

Теги: #нбу #покупка #валюта
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