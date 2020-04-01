АТБ снижает торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8%, снимает ограничения на продажу товаров в одни руки

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", снижает торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8% с 1 апреля, а также снимает ограничения на продажу товаров в одни руки.

"В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля 2020 года снижает торговую наценку на некоторые категории продуктов питания", - сообщила пресс-служба АТБ в среду.

Так, крупы, макаронные изделия, соль, сахар, мука, бакалея подешевеют на 2-3%, овощи и фрукты - на 4-8%.

Кроме того, во всех магазинах АТБ снимаются ограничения по продаже товаров в одни руки. В случае ажиотажа на некоторые группы товаров, компания оставляет за собой право вводить локальные ограничения на продажу.

Как сообщалось, сеть АТБ повысила цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости на фоне роста закупочных цен поставщиков.

Корпорация "АТБ" - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.