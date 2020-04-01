Экономика

15:19 01.04.2020

АТБ снижает торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8%, снимает ограничения на продажу товаров в одни руки

2 мин читать
АТБ снижает торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8%, снимает ограничения на продажу товаров в одни руки

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", снижает торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8% с 1 апреля, а также снимает ограничения на продажу товаров в одни руки.

"В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля 2020 года снижает торговую наценку на некоторые категории продуктов питания", - сообщила пресс-служба АТБ в среду.

Так, крупы, макаронные изделия, соль, сахар, мука, бакалея подешевеют на 2-3%, овощи и фрукты - на 4-8%.

Кроме того, во всех магазинах АТБ снимаются ограничения по продаже товаров в одни руки. В случае ажиотажа на некоторые группы товаров, компания оставляет за собой право вводить локальные ограничения на продажу.

Как сообщалось, сеть АТБ повысила цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости на фоне роста закупочных цен поставщиков.

Корпорация "АТБ" - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Теги: #коронавирус #атб #торговля
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 01.04.2020
Более 60 человек покинули обсервацию в гостинице на Майдане Независимости

Более 60 человек покинули обсервацию в гостинице на Майдане Независимости

15:20 01.04.2020
Во всех инфекционных больницах Киевской области есть экспресс-тесты, средства защиты для медиков - и.о. главы ОГА

Во всех инфекционных больницах Киевской области есть экспресс-тесты, средства защиты для медиков - и.о. главы ОГА

15:19 01.04.2020
Кабмин планирует в течение дня доработать решение о введении строго карантина для граждан старше 60 лет

Кабмин планирует в течение дня доработать решение о введении строго карантина для граждан старше 60 лет

15:17 01.04.2020
"Укрзализныця" запустила услугу бесплатного подвоза правоохранителей рабочими поездами

"Укрзализныця" запустила услугу бесплатного подвоза правоохранителей рабочими поездами

14:49 01.04.2020
Украинские суды не обеспечены средствами защиты от коронавируса – ВСП

Украинские суды не обеспечены средствами защиты от коронавируса – ВСП

14:26 01.04.2020
СБУ прекратила деятельность группы, распространявшей в Facebook фейки о коронавирусе по заказу из России

СБУ прекратила деятельность группы, распространявшей в Facebook фейки о коронавирусе по заказу из России

14:17 01.04.2020
СММ ОБСЕ временно переместила некоторых своих сотрудников с неподконтрольных территорий с связи с Covid-19

СММ ОБСЕ временно переместила некоторых своих сотрудников с неподконтрольных территорий с связи с Covid-19

14:14 01.04.2020
В Украине могут развернуть мобильные госпитали – совещание у Зеленского

В Украине могут развернуть мобильные госпитали – совещание у Зеленского

14:11 01.04.2020
Аваков сообщил о просьбе Италии помочь с бригадами медиков, Зеленский поддержал такое решение

Аваков сообщил о просьбе Италии помочь с бригадами медиков, Зеленский поддержал такое решение

14:05 01.04.2020
Правительство готовит протокол лечения COVID-19 и Украина будет закупать лекарства за рубежом – совещание у Зеленского

Правительство готовит протокол лечения COVID-19 и Украина будет закупать лекарства за рубежом – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

Шмыгаль: Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель

Затяжного кризиса опасаются 80% украинцев, у 60% сбережений при потере работы не хватит и на месяц – соцопрос

Украинские евробонды и ВВП-варранты подскочили в цене на решениях Рады

Доходы госбюджета в марте-2020 недовыполнены на 10%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

Шмыгаль: Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель

Сервис быстрой доставки Glovo запускает в Украине "облачную кухню"

Затяжного кризиса опасаются 80% украинцев, у 60% сбережений при потере работы не хватит и на месяц – соцопрос

Украинские евробонды и ВВП-варранты подскочили в цене на решениях Рады

Доходы госбюджета в марте-2020 недовыполнены на 10%

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за март-2020 составила почти $2,2 млрд

"Аэропорты Украины" просят власти предоставить господдержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина

Regal и владельцы "Укрнафтинвеста" не смогли договориться о продаже концерна

Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза Украины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА