Сервис быстрой доставки Glovo запускает в Украине "облачную кухню"

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo запускает в Украине в работу свою первую "облачную кухню" (модель dark kitchen).

Как сообщила пресс-служба компании в среду, первыми партнерами дебютной "облачной кухни" в Киеве стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine.

Glovo поясняет, что модель dark kitchen, в частности, предусматривает открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo. То есть, такая "кухня" закрыта для жителей города. Она создана для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки. В Glovo эта модель получила название Cook Room.

Компания считает, что "облачная кухня" в текущих обстоятельствах позволит заведениям перенастроить процесс работы, обеспечить загруженность кухни и расширить сеть доставок. В итоге это даст возможность сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях нарастающего кризиса.

По мнению Glovo, появление "облачных кухонь" расширит локальные возможности пользователей сервиса: еще больше жителей смогут заказывать еду из ресторанов, которые физически представлены в других районах города.

Кроме того, у пользователей сервиса появится возможность заказывать блюда в "горячие" для ресторанов время. Кафе и рестораны в свою очередь получают очевидные экономические преимущества, поскольку эта модель значительно расширяет географию покрытия их услуг.

"Cook Room - перспективное направление, в которое верит компания Glovo, поэтому запускает и развивает подобные проекты во всех странах, где представлен ее сервис. Мы готовы использовать опыт и экспертизу для создания новых возможностей на рынке Украины. Поэтому мы приглашаем наших партнеров присоединяться к новому эффективному формату взаимодействия между рестораном, потребителем и сервисом доставки, ведь впереди открытие новых "облачных кухонь", - цитирует пресс-служба генерального менеджера Glovo в Украине Дмитрия Расновского.

Компания Glovo начала открытие первых Cook Room с Барселоны в 2018 году, а сегодня они также успешно функционируют в Мадриде, Буэнос-Айресе, Лиме, Милане и Сантьяго де Чили.