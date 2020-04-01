Доходы госбюджета в марте-2020 недовыполнены на 10%

Доходы государственного бюджета в марте 2020 года составили 87,8 млрд грн, что на 10,4% меньше плана и на 2,6% выше показателя за март-2019, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, обнародованные в среду.

Согласно им, общий фонд госбюджета получил 78,4 млрд, что на 10,3% меньше планового показателя.

По данным Госказначейства, в январе-марте госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 210,7 млрд грн. В том числе общий фонд получил 183 млрд грн, недовыполнение составило 13%.

Как указала ГКСУ, в марте налоговые поступления составили 51,3 млрд грн, что на 5,8% отстает от плана, но на 8,1% выше прошлогоднего показателя.

Таможня в марте принесла 24,5 млрд грн - на 18,8% меньше плана и на 10,8% меньше прошлогоднего показателя.

Возмещение НДС в марте составило 10,64 млрд грн.

В январе-марте 2020 года налоговая служба принесла 110,8 млрд грн, что почти на 15% выше показателя за три месяца 2019 года.

Доходы от таможни в госбюджет за три месяца составили 65 млрд грн, отставание от плана достигло 23,3% и 13,7% от показателя за аналогичный период прошлого года.