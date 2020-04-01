Экономика

11:09 01.04.2020

"Аэропорты Украины" просят власти предоставить господдержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина

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"Аэропорты Украины" просят власти предоставить господдержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина

Ассоциация "Аэропорты Украины", участниками которой являются 95 предприятий и организаций из 15 стран мира, в том числе 21 аэропорт Украины и ведущие авиапредприятия-участники рынка авиаперевозок, просит предоставить государственную поддержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина.

Соответствующее письмо, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю, обнародовано на сайте международного аэропорта "Киев" им.Игоря Сикорского во вторник вечером.

"Аэропорты Украины" поясняют, что, несмотря на установленный карантин и отсутствие авиасообщения, международные аэропорты не могут быть временно законсервированы. Поскольку обеспечение деятельности аэропортов – это не только социально-экономическая задача, но и один из элементов поддержания надлежащего уровня национальной безопасности страны.

"В настоящее время объемы средств авиапредприятий недостаточные и не позволят обеспечить их функционирование в условиях продолжения карантина. Без поддержки государства аэропорты и провайдер воздушного движения – "Украэрорух" не будут способны выполнять возложенные на них задачи, в том числе в интересах безопасности и обороны государства, и будут вынуждены остановить свою деятельность и любые полеты в воздушном пространстве Украины", - констатируется в письме.

В связи с этим, в целях обеспечения сохранности авиационной отрасли, "Аэропорты Украины" просят государство безотлагательно вмешаться в ситуацию и принять ряд мер по поддержке отрасли. В частности:

- утвердить Государственную целевую программу поддержки авиационной отрасли (авиакомпаний, аэропортов, провайдера аэронавигационного обслуживания) с целью нивелирования негативных последствий дальнейшего существования и развития;

- выделить из госбюджета напрямую аэропортам и госпредприятию "Украэрорух" целевые средства (дотации) на финансирование предоставления услуг авиакомпаниям и полетам воздушных судов министерства обороны;

- предоставить аэропортам, авиапредприятиям прямую безвозвратную денежную помощь, что обеспечит их минимальное функционирование;

- освободить авиапредприятия от уплаты НДС, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц на II-IV кварталы 2020 года.

"Учитывая это, просим вашего содействия в срочном созыве антикризисной группы с участием руководителей авиапредприятий для отработки плана действий по преодолению последствий распространения коронавируса в авиационной отрасли. АСЕ EUROPE обещает предоставить необходимые консультации и уже наработанный опыт по этому вопросу", - подытоживается в письме.

Теги: #коронавирус #аэропорты #финпомощь
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