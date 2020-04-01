Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза Украины"

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" и глава АО "Укргазвыдобування" Андрей Фаворов покидает компанию.

Согласно пресс-релизу НАК, врио главы УГВ будет первый заместитель генерального директора Александр Романюк.

"Кадровые изменения обусловлены продолжением трансформирования группы "Нафтогаз". Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (публичных специальных обязательств). С 1 мая 2020 года Украина обязалась полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается. В связи с этим "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшего трансформирования НАК, будет разделен на два дивизиона – по добыче и коммерческой деятельности. На данный момент продолжается их формирование", - поясняют в НАК.

В "Нафтогазе" отмечают, что под руководством Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, внедрил оценку экономической эффективности инвестиционных программ, продолжил диверсификацию поставок газа из Европы, а также осуществил большую работу по поиску новых направлений развития украинской газодобычи.

"Рыночные, прогрессивные подходы Андрея Фаворова сыграли важную роль в процессе трансформирования "Нафтогаза". Компания обрела новых надежных коммерческих партнеров в Европе, приступила к созданию полноценного розничного бизнеса. А стратегические наработки дивизиона в газодобыче будут ключевыми для развития компании на ближайшие годы. Я искренне благодарен Андрею за столь яркое и результативное сотрудничество и искренне желаю ему дальнейших успехов", – отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщалось, Фаворов работал на руководящих позициях в AES Corporation и ContourGlobal. С сентября 2010 года по июль 2014 года занимал должность коммерческого директора "ДТЭК", после чего создал и стал совладельцем группы компаний "ЭРУ". В декабре 2018 года возглавил газовый дивизион НАК.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.