Экономика

09:20 01.04.2020

Нефтяные цены меняются разнонаправленно после худшего квартала в истории, июньский контракт Brent - $25,83 за баррель

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Нефтяные цены меняются разнонаправленно после худшего квартала в истории, июньский контракт Brent - $25,83 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду не демонстрируют единой динамики, завершив первый квартал рекордным падением.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:13 кв составляет $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы на май снизились в цене на 0,09%.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,03 (0,15%) - до $20,51 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%.

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен.

"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.

"Совместные действия стран-производителей нефти по снижению добычи может привести к определенному восстановлению нефтяных цен, - отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская. - Но любое вмешательство со стороны предложения должно быть значительным, чтобы компенсировать сильнейшее в истории падение спроса".

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.

Теги: #цены #нефть
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