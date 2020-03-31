Экономика

20:18 31.03.2020

НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

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НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк "Украинский капитал"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк (Киев) письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, – инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банк "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк – 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк – 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" – 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #нбу #банки #финмониторинг
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