Экономика

19:29 31.03.2020

Украина будет экспортировать через Клайпеду 0,5 млн тонн кукурузы ежегодно

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Украина будет экспортировать через Клайпеду 0,5 млн тонн кукурузы ежегодно

Компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, вместе с партнерами будет возить в Клайпедский морской порт по 0,5 млн тонн украинский кукурузы в год.

Соответствующий трехсторонний меморандум о намерениях подписали LG Cargo, группа торговли сырьем Imlitex Holdings и входящая в него украинская компания ООО "Торговый дом Укрхим".

Первый груз должен отравиться в первом полугодии этого года, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

Председатель правления Imlitex Holdings Вигандас Бландис утверждает, что украинским экспортерам сельскохозяйственной продукции сложно ее доставлять через порты на Черном море. При необходимости Imlitex Holdings арендует 250 вагонов.

Кукурузу в Клайпеде будут грузить на суда на терминалах компании Bega.

Теги: #кукуруза #экспорт #литва
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