Экономика

19:29 31.03.2020

Ограничения заложенные в законе о рынке земли сводят на нет экономический эффект от его принятия - агробизнес

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Ограничения заложенные в законе о рынке земли сводят на нет экономический эффект от его принятия - агробизнес

Принятие Верховной Радой закона об открытии рынка земли в Украине является в целом положительным шагом, однако множество предусмотренных им ограничений не будет способствовать существенному экономическому росту в ближайшей перспективе, считают представители украинского агробизнеса.

"Если трезво посмотреть на вариант земельного рынка, то можно констатировать следующее. Плюсы. Закон все-таки приняли, тем самым переступив ту грань, которую не могли преступить почти 30 лет. Политики объединились, чтобы спасти Украину от дефолта, получив необходимые средства от МВФ. Наконец, политики показали, что можно и нужно проводить непростые реформы даже в сложные времена. Начнется постепенная легализация нелегальных средств, преимущественно путем покупки земли", - написал генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса на своей странице в Facebook.

В то же время, по его мнению, реформа прописана таким образом, что де-юре она вступает в силу в середине 2021 года, а де-факто - с января 2024 года.

"До 2024 года транзакций на рынке земли как таковых по сути не будет, соответственно и бизнес не уверен, не перенесут ли начало этой реформы еще раз. Это случалось в Украине уже много раз под видом "не готовы", "не ко времени". Вступление для юридических лиц могут перенести с 1 января 2024 на 1 января 2030 года. И это очевидный минус", - считает гендиректор ИМК.

Лисситса также заметил, что инвестиции на таких условиях в Украину не зайдут, а вопрос возрождения системы орошения в Украине перенесется как минимум до 2025 года.

"Реформа абсолютно ничего не даст экономике и абсолютно ничего не даст предприятиям, кроме головной боли. Головная боль будет выражаться в том, что появится когорта мелких лендлордов, в большинстве своем выходцев из местного чиновничества, которые имеют нелегальные сбережения и которые будут вкладывать их в землю", - указал бизнесмен.

Кроме того, пояснил Лисситса, исключение земель государственной и коммунальной собственности из обращения приведет к "полному их дерибану за следующие пять лет и не даст дополнительных поступлений".

Генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков на своей странице Facebook отметил, что закон предусматривает огромное количество ограничений, поэтому не приведет к существенному экономическому росту в ближайшей перспективе, однако дает возможность через три-пять лет начать догонять Восточную Европу по прибыли на 1 га и по инвестициям в сельское хозяйство.

"Однако даже такой закон намного лучше, чем то, что творится сейчас (скупка эмфитевзисов, покупка через бойцов АТО и т.д.). Большой минус данного закона в том, что государственную землю не приватизируют. А именно - на госземле сейчас зарабатывают все кто угодно, но не государство и его граждане", - указал Скорняков.

Основатель и CEO МХП Юрий Косюк считает, что рынок земли в Украине должен быть свободным.

"Никто не должен ограничивать людей в их праве распоряжаться своим имуществом. Наконец это решение принято", - цитирует его пресс-служба агрохолдинга.

При этом Косюк отметил, что МХП не планирует скупать землю.

По мнению генерального директора группы компаний "Агротрейд" Всеволода Кожемяко нельзя сказать, что рынок земли теперь открыт полностью, остается открытым вопрос, например, почему нельзя продавать государственную землю.

"Откровенно говоря, до конца не понимаю, как новые условия повлияют на мою компанию и на весь агробизнес. Но я четко осознаю, что дальше так продолжаться не могло и нам нужно будет перестраиваться для жизни в новых реалиях… Для компаний и людей, работающих в агро, это реальный вызов. Никто не знает наверняка, что будет дальше. Украина сделала хоть и маленький но шаг вперед, а мы приняли этот вызов", - написал он на своей странице в Facebook.

Теги: #земля #закон #мнение
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