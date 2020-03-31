Экономика

18:50 31.03.2020

НБУ во вторник купил $64 млн на межбанке

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НБУ во вторник купил $64 млн на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник купил на межбанковском валютном рынке $64 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как в понедельник центробанк не выходил на рынок с интервенциями.

"$64 млн – но уже не продал, а купил Национальный банк на межбанковском валютном рынке. Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрили валютный рынок", – говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк уточняет, что 31 марта предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому нацвалюта укрепилась.

Теги: #нбу #межбанк
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