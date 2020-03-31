"Нова Пошта" прогнозирует снижение оборота во II кв., рассматривает отмену выплат дивидендов собственникам

Группа компаний "Нова Пошта" прогнозирует, что в связи с пандемией коронавируса и, как следствие, введенными карантинными мерами, второй квартал 2020 года (апрель-июнь) будет наиболее тяжелым для компании и Украины в целом.

Как сообщила пресс-служба "Новой Пошты" во вторник, об этом говорится в письме собственников компании Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка к сотрудникам.

В письме, в частности, отмечается, что компания в целом справилась с задачами первого квартала 2020 года, и поэтому все выплаты, предусмотренные системами мотивации, будут выполнены.

В свою очередь, рассматривая возможность усиления карантинных мер и продления карантина на несколько месяцев, собственники "Новой Пошты" прогнозируют падение потребления у населения, "поскольку у лишенных работы людей просто не будет возможности что-то покупать". В результате этого, по их мнению, количество отправлений и доход компании будут снижаться, особенно в мае и июне.

"Поэтому компания рассматривает сценарии снижения оборота во втором квартале. При этом расходы будут расти, поскольку нам нужно обеспечивать безопасность клиентов и сотрудников в условиях эпидемии. В такой ситуации главной задачей компании будет сохранение доходности и стабильной работоспособности", - говорится в письме.

В сценариях, которые компания в настоящее время прорабатывает, допускаются следующие действия:

- отмена выплат дивидендов собственникам компании;

- сокращение вознаграждений членам наблюдательного совета;

- сокращение вознаграждений и премий сотрудникам офиса поддержки;

- перевод сотрудников в другие подразделения;

- сокращение часов работы сотрудников отделений;

- другие меры по оптимизации расходов и процессов.

"Применять ли эти действия, будем решать по результатам каждой прожитой недели и информировать вас. Мы очень надеемся, что избежим каких-либо сокращений выплат, однако хотим, чтобы вы были к этому готовы", - отмечается в обращении собственников к сотрудникам.