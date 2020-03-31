Сокращение зарплат в ГМК Украины в феврале составило 2,5-7,2% к январю, кроме трубных заводов

Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины по итогам февраля текущего года сократили средний уровень зарплат по сравнению с предыдущим месяцем, кроме трубных предприятий, сообщает ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ) во вторник.

Согласно данным отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ, в феврале средний уровень зарплаты на горнорудных предприятиях составил 16859,4 грн, что на 4,8% ниже уровня предыдущего месяца (17705,4 грн).

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в феврале составил 17295 грн (93,3% к предыдущему месяцу), на предприятиях черной металлургии – 16162,6 грн (92,8%), цветной металлургии – 10509,2 грн (97,5%), на трубных предприятиях – 12983,3 грн (103,3%).

По промышленности в феврале средний уровень зарплаты составил 12054,5 грн (99%), а в целом по Украине – 10847 грн (101,1%).