Экономика

12:57 31.03.2020

АМКУ обсудит с руководителями крупнейших АЗС возможность снижения цен на нефтепродукты еще на 3-5 грн/литр

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АМКУ обсудит с руководителями крупнейших АЗС возможность снижения цен на нефтепродукты еще на 3-5 грн/литр

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует во вторник встретиться с руководителями АЗС WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG.

"Цель встреч - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривни", - говорится в сообщении комитета.

В АМКУ напомнили, что в декабре-марте он предоставил участникам рынка рекомендации принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, соответствующем условиям значительной конкуренции на рынке, что привело к снижению цен.

"Сегодня АМКУ констатирует продолжение снижения цен на автозаправках. Приветствуя такую реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, указывающие на существующий потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн/литр", - подчеркнули в комитете.

В свою очередь директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн оценивает потенциал снижения цен на нефтепродукты до 3 грн/литр, даже после уже произошедшего снижения на прошлой неделе на 1-2,5 грн/литр.

По его данным, после введения в Украине чрезвычайной ситуации падение реализации в "премиальных" сетях составило до 40%, в "эконом-сегменте" - 15-20%. "Просело все – и приватный, и корпоративный сегменты. Неоднородна и география снижения продаж. У всех сетей максимально просел запад и юг. В первом случае приговором стало закрытие границ, во втором – пересыхание туристического потока, который в этот период обычно валил на юг на первоапрельскую юморину и просто к солнцу", - написал он в "Фейсбук".

По мнению Куюна, несмотря на падение продаж, собственники сетей не будут закрывать АЗС, опасаясь возможного мародерства. "Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы, как минимум, защититься от мародеров. А раз уж все равно открыты, то почему бы не скинуть цену до минимума - любой проданный литр хоть как-то снизит убыток. Таких станций будет немало", - пояснил он.

В то же время он выразил опасение, что текущие условия могут реанимировать теневой рынок. "Как на это будет реагировать "белый" бизнес, пока не ясно, опрос ключевых игроков такого понимания не выявил. Если будет совсем тяжко, первым под нож пойдет персонал, еще тысячи безработных. Но по всему видно, что запас еще есть, в том числе по цене, благо, внешний рынок остается низким", - резюмировал эксперт.

Теги: #азс #нефтепродукты #амку
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