Экономика

12:54 31.03.2020

Мировой спрос на нефть в апреле может упасть на 30 млн баррелей в сутки - Trafigura

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Мировой спрос на нефть в апреле может упасть на 30 млн баррелей в сутки (б/с), а это треть общего потребления сырья, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на прогноз главного экономиста транснационального сырьевого трейдера Trafigura Саада Рахима.

По мнению экономиста, борьба между Саудовской Аравией и Россией потеряла актуальность на фоне вводимых ограничений для нераспространения COVID-19, когда около трёх миллиардов жителей планеты вынуждены оставаться в своих домах. И конца этому не видно, отмечает Саад Рахим.

Согласно его прогнозу, первичная переработка нефти заводами в мире сократилась примерно на 7 - 8 млн б/с. Однако этот показатель может возрасти до 12-13 млн б/с в течение ближайших двух недель или более по мере сокращения передвижения людей и товаров.

Главный экономист Trafigura также считает, что добыча нефти в США сократится, поскольку сланцевые нефтяные компании, в отличие от того, что произошло во время ценового обвала 2014 года, потеряли возможность привлекать средства на долговых или фондовых рынках.

Теги: #нефть
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