Shell выходит из строящегося СПГ-проекта в США Lake Charles LNG на 16,5 млн т/г

Лидер рынка сжиженного природного газа (СПГ) - англо-нидерландская Shell - выходит из американского проекта строительства мощностей по экспорту СПГ Lake Charles LNG (штат Луизиана), сообщила компания.

"С учетом текущей рыночной ситуации, Shell объявляет, что не будет продолжать акционерное участие в предполагаемом проекте Lake Charles LNG. Соответственно, Energy Transfer (SPB: ET) примет обязательства на себя, как инициатор проекта", - сообщила компания.

Shell продолжит поддерживать Energy Transfer в продолжающемся процессе по заключению EPC-контракта и затем планирует постепенную передачу оставшихся операций по проекту.

"Это решение соответствует инициативам, которые мы объявили на прошлой неделе по сохранению денежных средств и повышению устойчивости нашего бизнеса. Несмотря на то, что мы продолжаем верить в долгосрочную жизнеспособность и преимущества проекта, сейчас Shell не стоит инвестировать", - приводятся в сообщении слова директора подразделения интегрированного бизнеса по газу и новым видам энергии Shell Мартина Ветселаара (Maarten Wetselaar).

Акционерами проекта Lake Charles LNG являются на паритетной основе Shell и Energy Transfer. Проект предполагает трансформацию существующего импортного СПГ-терминала в экспортные мощности на 16,45 млн тонн в год. Shell стала акционером проекта, купив в 2016 году BG Group plc.