Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма могут исчезнуть из-за пандемии коронавируса, сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).

На виртуальной встрече, организованной Саудовской Аравией, WTTC призвал лидеров стран G20 принять решительные меры для спасения сектора туризма. Сейчас под угрозой оказались 75 млн рабочих мест.

В частности, WTTC просили выделить ресурсы и скоординировать усилия по спасению крупных туристических компаний - авиа и круизных компаний, глобальных систем бронирования (GDS), отельеров, а также малых и средних предприятий - туроператоров и агентов, рестораторов и других.

По данным WTTC, это могло бы сохранить рабочие места для более чем 330 млн человек, занятых в индустрии туризма.