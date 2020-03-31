"Нова Пошта" закупила для больниц Черновцов 2 тыс. защитных костюмов

Группа компаний "Нова Пошта" оплатили пошив 2 тыс. специальных защитных костюмов для врачей из Черновцов, сообщила компания во вторник.

В ближайшее время заказ стоимостью в 1 млн грн будет выполнен и средства индивидуальной защиты доставят в больницы города.

Как отмечается в сообщении, помощь Черновцам предоставлена в рамках принятого компанией 15 марта решения о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, инвентаря, препаратов и средств индивидуальной защиты для лечебных учреждений Украины.

"В ближайшее время "Нова Пошта" поставит медицинским учреждениям еще несколько аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы продолжаем призывать представителей бизнеса, волонтеров, общественные организации присоединиться к благородному делу, внести свой вклад и общими усилиями обеспечить больницы страны всем необходимым", - заявила соосновательница компании Инна Поперешнюк.

Она подчеркнула, что сегодня здоровье и жизни миллионов украинцев зависят, в том числе и от ответственной социальной позиции бизнеса.

Как сообщалось, "Нова Пошта" со 2 апреля начнет доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1".

Ранее "Нова Пошта" уже доставила Полтавской областной инфекционной больнице необходимое медицинское оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, рентгенографические и УЗИ-аппараты, средства защиты и антисептики.