Экономика

12:42 31.03.2020

"Нова Пошта" закупила для больниц Черновцов 2 тыс. защитных костюмов

1 мин читать
"Нова Пошта" закупила для больниц Черновцов 2 тыс. защитных костюмов

Группа компаний "Нова Пошта" оплатили пошив 2 тыс. специальных защитных костюмов для врачей из Черновцов, сообщила компания во вторник.

В ближайшее время заказ стоимостью в 1 млн грн будет выполнен и средства индивидуальной защиты доставят в больницы города.

Как отмечается в сообщении, помощь Черновцам предоставлена в рамках принятого компанией 15 марта решения о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, инвентаря, препаратов и средств индивидуальной защиты для лечебных учреждений Украины.

"В ближайшее время "Нова Пошта" поставит медицинским учреждениям еще несколько аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы продолжаем призывать представителей бизнеса, волонтеров, общественные организации присоединиться к благородному делу, внести свой вклад и общими усилиями обеспечить больницы страны всем необходимым", - заявила соосновательница компании Инна Поперешнюк.

Она подчеркнула, что сегодня здоровье и жизни миллионов украинцев зависят, в том числе и от ответственной социальной позиции бизнеса.

Как сообщалось, "Нова Пошта" со 2 апреля начнет доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1".

Ранее "Нова Пошта" уже доставила Полтавской областной инфекционной больнице необходимое медицинское оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, рентгенографические и УЗИ-аппараты, средства защиты и антисептики.

Теги: #нова_пошта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 30.03.2020
"Нова Пошта" со 2 апреля начнет доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1"

"Нова Пошта" со 2 апреля начнет доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1"

17:23 26.03.2020
"Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки

"Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки

14:59 25.03.2020
"Нова Пошта" дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине в связи с усиленным режимом работы

"Нова Пошта" дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине в связи с усиленным режимом работы

11:37 25.03.2020
"Нова Пошта" будет бесплатно доставлять помощь больницам, детдомам и военным

"Нова Пошта" будет бесплатно доставлять помощь больницам, детдомам и военным

16:14 24.03.2020
"Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов

"Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов

16:01 20.03.2020
"Нова Пошта", АТБ и Rozetka совместно запускают услугу доставки продуктов питания

"Нова Пошта", АТБ и Rozetka совместно запускают услугу доставки продуктов питания

09:37 19.03.2020
"Нова Пошта" передала медоборудование Полтавской областной инфекционной больнице и ищет производителей средств медзащиты

"Нова Пошта" передала медоборудование Полтавской областной инфекционной больнице и ищет производителей средств медзащиты

10:51 18.03.2020
"Нова Пошта" отменила плату за хранение посылок до конца карантина

"Нова Пошта" отменила плату за хранение посылок до конца карантина

11:22 17.03.2020
"Нова Пошта" переносит отделения из ТРЦ, все остальные отделения продолжают работать

"Нова Пошта" переносит отделения из ТРЦ, все остальные отделения продолжают работать

16:15 15.03.2020
"Нова пошта" направит 25 млн грн на покупку оборудования и материалов для больниц в Полтавской области

"Нова пошта" направит 25 млн грн на покупку оборудования и материалов для больниц в Полтавской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Рада приняла за основу законопроект о банках

НБУ обменял 12 крупным банкам почти $180 млн наличными, обещает на неделе еще один обмен

Раде во избежание дефолта следует срочно принять законы о банках и обороте земель - банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ обсудит с руководителями крупнейших АЗС возможность снижения цен на нефтепродукты еще на 3-5 грн/литр

"Белавиа" приостанавливает полеты в Украину, Казахстан, РФ

Мировой спрос на нефть в апреле может упасть на 30 млн баррелей в сутки - Trafigura

Shell выходит из строящегося СПГ-проекта в США Lake Charles LNG на 16,5 млн т/г

ПУМБ отменил оплату POS-терминалов для остановившегося в карантин бизнеса

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

"Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

Правительство ожидает в 2020 г. падения ВВП на 4,8%

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

Минфин Украины отказался от проведения аукционов ОВГЗ во вторник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА