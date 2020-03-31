Экономика

12:40 31.03.2020

"Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

2 мин читать
"Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

Фармацевтическая компания "Дарница" подала заявку для госрегистрации субстанции Гидроксихлорохин в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Препараты с хлорохином\гидроксихлорохином применяется в ряде стран, в том числе и США, для лечения пациентов с COVID-19 в рамках экспериментального лечения.

Председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что компания ожидает от Минздрава активных действий.

"При условии активного участия государственных структур всех уровней Дарница готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - сказал он.

В понедельник Верховная Рада проголосовала за назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова, а также приняла законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ предоставляет возможность врачам использовать лекарства, которые не имеют соответствующих показаний в утвержденных Минздравом инструкциях по применению, но тем не менее могут помогать в лечении коронавирусной инфекции.

Ранее доктор Евгений Комаровский  в своем блоге призывал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрацию лекарственных средств. По мнению авторитетного врача, страна может быть обеспечена хлорохином от компании "Дарница", если будет оперативно получено разрешение на производство.

По состоянию на вечер 30 марта COVID-19 лабораторно подтвержден у 548 украинцев, из них 13 случаев – летальные. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие недели количество больных может серьезно увеличиться, поскольку из-за границы вернулось много украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Президент Владимир Зеленский в своем обращении к народу озвучил три сценария эпидемии в Украине, при худшем из которых коронавирусом заразится 50% населения страны.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Рада приняла за основу законопроект о банках

НБУ обменял 12 крупным банкам почти $180 млн наличными, обещает на неделе еще один обмен

Раде во избежание дефолта следует срочно принять законы о банках и обороте земель - банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ обсудит с руководителями крупнейших АЗС возможность снижения цен на нефтепродукты еще на 3-5 грн/литр

"Белавиа" приостанавливает полеты в Украину, Казахстан, РФ

Мировой спрос на нефть в апреле может упасть на 30 млн баррелей в сутки - Trafigura

Shell выходит из строящегося СПГ-проекта в США Lake Charles LNG на 16,5 млн т/г

ПУМБ отменил оплату POS-терминалов для остановившегося в карантин бизнеса

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

"Нова Пошта" закупила для больниц Черновцов 2 тыс. защитных костюмов

Правительство ожидает в 2020 г. падения ВВП на 4,8%

Около 75 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса

Минфин Украины отказался от проведения аукционов ОВГЗ во вторник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА