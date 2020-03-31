Замглавы бюджетного комитета считает, что у Украины есть 2-3 недели для принятия изменений в госбюджет-2020

Народный депутат из фракции "Слуга народа", замглавы бюджетного комитета Александр Трухин считает, что у страны есть 2-3 недели для принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Честно говоря, тот документ нужен на вчера. Но если мы будем говорить прагматично, я думаю, у страны, и у нашей команды 2-3 недели есть", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда необходимо проголосовать изменения в госбюджет, чтобы избежать дефолта.

На уточняющий вопрос, может ли законопроект быть проголосован на следующей неделе, Трухин ответил, что "сделает все, что бы это был самый правильный, честный и рабочий документ".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на то, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.