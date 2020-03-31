Экономика

09:31 31.03.2020

Замглавы бюджетного комитета считает, что у Украины есть 2-3 недели для принятия изменений в госбюджет-2020

1 мин читать
Замглавы бюджетного комитета считает, что у Украины есть 2-3 недели для принятия изменений в госбюджет-2020

Народный депутат из фракции "Слуга народа", замглавы бюджетного комитета Александр Трухин считает, что у страны есть 2-3 недели для принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Честно говоря, тот документ нужен на вчера. Но если мы будем говорить прагматично, я думаю, у страны, и у нашей команды 2-3 недели есть", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда необходимо проголосовать изменения в госбюджет, чтобы избежать дефолта.

На уточняющий вопрос, может ли законопроект быть проголосован на следующей неделе, Трухин ответил, что "сделает все, что бы это был самый правильный, честный и рабочий документ".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на то, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.

Теги: #госбюджет #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 30.03.2020
Рада отклонила законопроект с поправками в госбюджет-2020

Рада отклонила законопроект с поправками в госбюджет-2020

01:13 30.03.2020
Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в бюджет на 2020 год

21:00 29.03.2020
Зеленский: в бюджете остаются расходы на развитие и максимально возможные – на образование, спорт и культуру

Зеленский: в бюджете остаются расходы на развитие и максимально возможные – на образование, спорт и культуру

11:30 29.03.2020
Правительство завершило предварительную подготовку поправок в госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены

Правительство завершило предварительную подготовку поправок в госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены

19:05 28.03.2020
Рада хочет предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом - Кравчук

Рада хочет предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом - Кравчук

18:53 28.03.2020
Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Рады в сессионном зале - Кравчук

Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Рады в сессионном зале - Кравчук

22:29 27.03.2020
Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

22:18 27.03.2020
Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

22:16 27.03.2020
"Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли - нардеп Потураев

"Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли - нардеп Потураев

20:25 27.03.2020
Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Рада приняла за основу законопроект о банках

НБУ обменял 12 крупным банкам почти $180 млн наличными, обещает на неделе еще один обмен

Раде во избежание дефолта следует срочно принять законы о банках и обороте земель - банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" с 1 апреля запускает услугу EMS в 1 тыс. отделений

Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Одновременно несколько стран сняли с Украины ограничения на экспорт мяса птицы

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Рада разрешила "Укрспирту" производить сырье для антисептиков

Продажи Roshen упали на 10% с начала марта

Рада приняла за основу законопроект о банках

Онлайн кредиты финансовых компаний выросли на 148%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА