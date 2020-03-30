Экономика

19:11 30.03.2020

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

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Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как на минувшей неделе регулятор выходил на рынок три дня из пяти рабочих и продал суммарно $76,8 млн, сообщил центробанк на своей странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 грн/$1. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", – уточняется в сообщении.

Нацбанк отметил, что также не наблюдается ажиотажного спроса на валюту со стороны населения. Так, на минувшей неделе украинцы в целом продали больше инвалюты, чем купили, уточнил регулятор со ссылкой на данные по операциям через кассы и онлайн-приложения банков.

Как сообщалось, на прошлой неделе центробанк уменьшил интервенции на межбанке до $76,8 млн, тогда как с 10 по 13 марта регулятор продал $981,60 млн, а с 16 по 20 марта продал $1,088 млрд и купил $50 млн.

В целом с начала года, с учетом понедельника, 30 марта, Нацбанк купил в резервы $1,28 млрд, продал – $2,75 млрд, свидетельствуют его данные.

Как сообщалось, с 10 по 26 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/$1 до рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1.

Вместе с тем, 27 марта, гривня укрепилась на межбанке – до 28,09 грн/$1, а в понедельник – немного снизилась – до 28,105 грн/$1. Вечером в понедельник на наличном рынке курс нацвалюты составил 27,98-28,56 грн/$1 (купля-продажа), на "сером" – 28,20-28,35 грн/$1.

Теги: #межбанк #гривня
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