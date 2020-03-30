Рада приняла за основу законопроект о банках

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который является одним из двух предварительных условий для заключения соглашения с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект закона 2571-д на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник вечером проголосовали 267 нардепов из 226 минимально необходимых.