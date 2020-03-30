Экономика

10:09 30.03.2020

В целом от МВФ, ВБ ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, ведутся переговоры с отдельными странами

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В целом от МВФ, ВБ ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, ведутся переговоры с отдельными странами

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что, помимо МВФ, идут переговоры о финансовой помощи стране и со Всемирным банком, ЕБРР, Европейским союзом и некоторыми странами.

"В целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум $10 млрд", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам Зеленского, Украина ожидает также финансовую поддержку со стороны Азербайджана, но не стал раскрывать детали.

"Также ожидаем ответ от премьер-министра Канады Трюдо", - добавил он.

Теги: #ебрр #зеленский #мвф
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