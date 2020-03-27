Экономика

22:29 27.03.2020

Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

1 мин читать
Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

Верховная Рада готова проголосовать за правительственный законопроект №3260 о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам, отмечает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Так же парламент настроен принять правительственный закон о банках. Он тоже нужен для получения помощи (финансовой помощи от МВФ – ИФ). Ожидается, что мы сможем получить ее уже в апреле", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу по итогам заседания фракции.

Теги: #верховная_рада #законопроект #мвф #слуга_народа #коломойский #банки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:22 27.03.2020
В целом от МВФ плюс Всемирный банк и ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, также ведутся переговоры с отдельными странами – Зеленский

В целом от МВФ плюс Всемирный банк и ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, также ведутся переговоры с отдельными странами – Зеленский

22:20 27.03.2020
Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд – Зеленский

Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд – Зеленский

22:18 27.03.2020
Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

22:16 27.03.2020
"Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли - нардеп Потураев

"Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли - нардеп Потураев

20:25 27.03.2020
Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

19:43 27.03.2020
Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

19:36 27.03.2020
Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

17:50 27.03.2020
Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

14:27 27.03.2020
День и время внеочередного заседания Рады пока не определены

День и время внеочередного заседания Рады пока не определены

09:36 27.03.2020
"Слуга народа" отказывается от госфинансирования партии в пользу Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом

"Слуга народа" отказывается от госфинансирования партии в пользу Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

НБУ в пятницу несколько увеличил интервенции в поддержку гривни на межбанке до $16 млн

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран

Потребности в ликвидности и капитале у банков Украины сегодня отсутствуют

НБУ в четверг вернулся на рынок с небольшой интервенцией в поддержку гривни в размере почти $11 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК Энерго" выводит в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" из-за системного кризиса в энергоотрасли

Крупнейшие бизнес-ассоциации призвали Раду поддержать необходимые для соглашения с МВФ законопроекты

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

НБУ в пятницу несколько увеличил интервенции в поддержку гривни на межбанке до $16 млн

"ArcelorMittal Кривой Рог" за 5 лет направит $1,5 млрд на развитие компании

Киевский ТРЦ Dream Town отменил арендную плату на время карантина

Реальная зарплата в Украине в феврале 2020г. возросла на 12,2%

"Интерпайп НТЗ" в 2019г нарастил прибыль в 3,5 раза

"Эпицентр К" выделил 150 млн грн на закупку медоборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом

Бизнес дает деньги на борьбу с коронавирусом или сам закупает медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА