Экономика

19:23 27.03.2020

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1 с 28,21 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки гривни по окончанию торгов составили 28,06-28,12 грн/$1.

Дилеры отметили, что после ослабления курса нацвалюты на открытии рынка до 28,265 грн/$1, он начал к постепенно укрепляться и середине дня достиг 27,990 грн/$1, вместе с тем ближе к концу дня он снова начал снижаться.

Центробанк ослабил официальный курс нацвалюты на 30 марта до 28,1830 грн/$1 с 28,1381 грн/$1 накануне.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 28,23 грн/$1 с 28,11 грн/$1 днем ранее.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к концу рабочего дня в пятницу на наличном рынке гривня снизилась до 28,00-28,63 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,93-28,54 грн/$1 вечером в четверг.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 28,40-28,49 грн/$1, а банки сохраняют большие спрэды при онлайн-обмене по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 27,90-28,49 грн/$1, у ПриватБанка – 27,85-28,49 грн/$1, у Ощадбанка – 27,6-28,6 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 27,7-28,45 грн/$1.

Теги: #курс #гривна
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