Экономика

18:40 27.03.2020

НБУ в пятницу несколько увеличил интервенции в поддержку гривни на межбанке до $16 млн

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НБУ в пятницу несколько увеличил интервенции в поддержку гривни на межбанке до $16 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в пятницу $16 млн, что на $5 млн больше, чем в четверг, сообщается на странице центробанка в Facebook.

"На этой неделе мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и вообще продали достаточно небольшой объем валюты – менее $80 млн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что курс гривни на межбанке в пятницу продолжил колебания на уровне около 28 грн/$1, как и днем ранее.

Регулятор подчеркнул, что основной спрос на валюту формировался украинскими компаниями и уравновешивался предложением со стороны экспортеров, тогда как спрос населения на валюту упал и в последние дни украинцы больше продавали, чем покупали. Уточняется также, что отток средств нерезидентов незначительный.

Как сообщалось, в понедельник, 23 марта центробанк продал на межбанке $50 млн, после чего во вторник и среду не выходил с интервенциями в поддержку гривни на межбанк, а в четверг продал еще $11 млн.

Вместе с тем, по данным Нацбанка, с 16 по 20 марта, регулятор продал на межбанке $1,088 млрд и купил – $50 млн, а с 10 по 13 марта – продал $981,60 млн.

В целом с начала года, с учетом этой недели, Нацбанк купил в резервы $1,28 млрд, продал – около $2,75 млрд, свидетельствуют его данные.

Как сообщалось, с 10 по 19 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/$1 до 27,845 грн/$1, и после укрепления по итогам торгов 20 марта до 27,5 грн/$1 курс начал снова снижаться и 26 марта достиг рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1.

Вместе с тем, 27 марта, гривня снова немного укрепилась на межбанке – до 28,09 грн/$1. Вечером в пятницу на наличном рынке курс нацвалюты составил 28,00-28,63 грн/$1 (купля-продажа), на "сером" – 28,40-28,49 грн/$1.

Теги: #нбу #гривна
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