Экономика

17:31 27.03.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" за 5 лет направит $1,5 млрд на развитие компании

3 мин читать
"ArcelorMittal Кривой Рог" за 5 лет направит $1,5 млрд на развитие компании

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) намерен в 2020-2025 годах направить $1,5 млрд на модернизацию производства и развитие компании.

"У нас есть общий план по инвестициям. Уже сейчас можно сказать, что мы, вероятно, потратим около $1,5 млрд на инвестиции в течение ближайших пяти лет. Эти средства имеют разное назначение. Прежде всего, есть инвестиции, направленные на улучшение состояния окружающей среды - в это мы вложим $700 млн, что предусматривает реализацию специальных инвестпроектов. Например, строительство новой фабрики окомкования, которое мы планировали начать уже в этом году. На то, чтобы полностью построить фабрику, понадобится, приблизительно, два года", - сказал генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо в интервью корпоративному изданию.

По его словам, на предприятии будет модернизироваться доменную печь №9 и аглофабрика № 2.

"То есть завершим работу, которая была начата еще несколько лет назад. Также мы улучшим газоотводную систему в конвертерном цехе. Разумеется, у нас есть и другие инвестиции, назовем их долгосрочными – направленными в будущее. Мы будем пытаться улучшить ситуацию в горном департаменте предприятия, потому, что является ключевым в нашем деле. Там мы построим хвостохранилища, которых нам хватит, по крайней мере, еще на 20 лет. Дополнительно в горной отрасли мы пытаемся улучшить качество нашей продукции. Имеем планы и относительно получения содержимого железа на уровне 68% в железной руде, и это увеличит нашу продуктивность", - пояснил топ-менеджер.

Последняя часть инвестиционного плана связана с усовершенствованием технологии производства. Сейчас компания продает типичную продукцию, но есть план относительно улучшения и расширения нашего портфеля. Это позволит предприятию стать более конкурентоспособным на разных рынках.

Лонгобардо добавил, что в компании планируется две стратегии развития - краткосрочная и долгосрочная.

"Относительно краткосрочной стратегии, я думаю, нам необходимо будет решить все вопросы, которые в прошлом оставались без ответа. В первую очередь, это касается программы устойчивого развития, которая объединяет в себе улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня охраны труда и усиление нашего участия в социальной сфере жизни местных сообществ", - сказал топ-менеджер.

Касаясь долгосрочной стратегии, руководитель комбината заявил о необходимости стать лучшей компанией в Европе в своей отрасли.

"Это – наша цель. И я думаю, что нам следует постепенно идти к ней, ведь у нас есть потенциал. Даже с географической точки зрения мы расположены в благоприятном месте для того, чтобы стать одной из лучших компаний в Европе", - считает Лонгобардо.

Отвечая на вопрос о ситуации на международных рынках, глава компании отметил, что она весьма динамичная.

"Есть наши традиционные рынки, связанные со странами Персидского залива, Среднего и Ближнего Востока, и рынки, которые ближе с точки зрения логистики. Однако страны, которые там находятся, несколько нестабильны, а потому все еще не всегда очень прибыльные для нас. И мы ищем альтернативу. В этом году, в частности, рассматривали Саудовскую Аравию, как потенциальную альтернативу ближайшим рынкам, планировали экспортировать туда около 1 млн тонн нашей продукции. Мы надеемся добиться успеха в этом, чтобы компенсировать потерянное", - сказал топ-менеджер.

Касаясь ситуации в Украине, глава компании считает, что для привлечения сюда инвестиций в первую очередь, необходимо оказывать поддержку существующим инвесторам. Как только они ее получат, у Украины не будет проблем с привлечением новых инвесторов.

"Иностранные инвесторы внимательно присматриваются к стране и к тому, как развивается правительство, какое здесь отношение к существующим инвесторам в ежедневной деятельности. Это очень важно для привлечения большего количества инвесторов в Украину", - резюмировал топ-менеджер.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #планы #arcelormittal
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 24.03.2020
Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

16:40 23.03.2020
"ArcelorMittal Кривой Рог" из-за коронавируса останавливает ряд подразделений и сокращает производство

"ArcelorMittal Кривой Рог" из-за коронавируса останавливает ряд подразделений и сокращает производство

12:27 18.03.2020
"Интерпайп" сохраняет планы по инвестированию в 2020-2022гг в производство $136 млн

"Интерпайп" сохраняет планы по инвестированию в 2020-2022гг в производство $136 млн

12:35 06.03.2020
"ArcelorMittal Кривой Рог" выплатит работникам 13-ю зарплату

"ArcelorMittal Кривой Рог" выплатит работникам 13-ю зарплату

17:50 25.02.2020
В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

10:23 25.02.2020
Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

19:07 24.02.2020
Два работника "ArcelorMittal Кривой Рог" получили ожоги при сливе шлака из конвертера

Два работника "ArcelorMittal Кривой Рог" получили ожоги при сливе шлака из конвертера

10:15 19.02.2020
"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г. планирует пробурить пять глубоких скважин, в 2021г. - выйти на 2 млрд куб. м добычи газа

"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г. планирует пробурить пять глубоких скважин, в 2021г. - выйти на 2 млрд куб. м добычи газа

09:22 18.02.2020
Гончарук: цель правительства на 2020г - создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест

Гончарук: цель правительства на 2020г - создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест

10:58 10.02.2020
Премьер ожидает в 2020г роста экономики на 4%ВВП

Премьер ожидает в 2020г роста экономики на 4%ВВП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран

Потребности в ликвидности и капитале у банков Украины сегодня отсутствуют

НБУ в четверг вернулся на рынок с небольшой интервенцией в поддержку гривни в размере почти $11 млн

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до минимума с января-2019г

Ситибанк планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 2 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевский ТРЦ Dream Town отменил арендную плату на время карантина

Реальная зарплата в Украине в феврале 2020г. возросла на 12,2%

"Интерпайп НТЗ" в 2019г нарастил прибыль в 3,5 раза

"Эпицентр К" выделил 150 млн грн на закупку медоборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом

Бизнес дает деньги на борьбу с коронавирусом или сам закупает медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран

Потребности в ликвидности и капитале у банков Украины сегодня отсутствуют

Хлеб в Украине может подорожать на 15-20%

"ДТЭК Киевские электросети" отчитались о надлежащем состоянии сетей, снабжающих э/э столичные медучреждения

Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА