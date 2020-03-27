"Эпицентр К" выделил 150 млн грн на закупку медоборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом

Группа компаний "Эпицентр К", развивающая одноименную сеть торговых центров (ТЦ), выделил 150 млн грн на закупку медоборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом.

"С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине основатели компании "Эпицентр" Александр и Галина Гереги создали оперативный штаб для помощи стране в противодействии эпидемии и сформировали первый транш фонда в размере 150 млн грн на первоочередные нужды медицинской отрасли", - сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.

Так, 28 млн грн компания направила благотворительному фонду "Корпорация монстров" для приобретения Министерством здравоохранения тестов на коронаивирус, средств индивидуальной защиты, медоборудования и лекарств. Компания также передала 100 тыс. масок по запросу Киевской горгосадминистрации.

Кроме того, "Эпицентр К" закупает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), первая партия которых от поставщика ProMedTechnologies прибудет из Китая на следующей неделе. Вторая партия от поставщика "Медгарант" поступит в конце апреля, сроки доставки третьей партии еще согласовываются, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, "Эпицентр К" обещал ежемесячно направлять государству 1% товарооборота на закупку медоборудования и средств защиты, а также передать 100 аппаратов ИВЛ в больницы по всей Украине.