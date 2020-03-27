"ДТЭК Киевские электросети" отчитались о надлежащем состоянии сетей, снабжающих э/э столичные медучреждения

Оператор сети распределения (ОСР) "ДТЭК Киевские электросети" осуществил проверку сетей и оборудования компании, обеспечивающего энергоснабжение столичных медицинских учреждений, констатировал их надлежащее состояние.

"Энергоснабжение больниц будет надежным, несмотря на все ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в Киеве", – отмечается в пресс-релизе компании.

Оператор уточнил, что проверки сетей и оборудования были начаты сразу после введения карантина. В компании отработали все возможные варианты развития аварийных ситуаций, провели ревизию и сформировали резерв материалов, которые могут понадобиться на случай необходимости оперативной ликвидации внештатных ситуаций.

Для работников медучреждений, ответственных за энергоснабжение, ОСР на случай аварий сформировал специальные инструкции, которые помогут правильно и оперативно среагировать в ожидании приезда бригады специалистов.

"ДТЭК Киевские электросети" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" в структуре энергетического холдинга ДТЭК, который в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов. "ДТЭК Сети" развивают бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.