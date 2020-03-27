Экономика

09:10 27.03.2020

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" доработать договор о перевозке грузов

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АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" доработать договор о перевозке грузов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал АО "Укрзализныця" доработать новый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, который компания планирует ввести с 1 апреля 2020 года.

Как отмечается в сообщении на сайте АМКУ, проанализировав проект договора, комитет выяснил, что отдельные его условия могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг.

"Комитет 26 марта предоставил "Укрзализныце" обязательные к рассмотрению рекомендации: воздержаться от внедрения нового договора, отдельные условия которого при наличии признаков монопольного положения УЗ на рынке перевозки грузов ж/д транспортом в пределах Украины, могут привести к ущемлению интересов других субъектов ведения хозяйства, что было бы невозможным в условиях существования значительной конкуренции на этом рынке", - отмечается в сообщении комитета.

АМКУ также рекомендовал "Укрзализныце" продлить срок действия действующего договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов до момента завершения доработки новой редакции договора с учетом замечаний и предложений предоставленных операторами рынка грузовых перевозок.

Кроме того, в АМКУ отметили, что эпидемическая ситуация в связи с распространением по территории Украины и стран мира острой респираторной болезни COVID-19 снижает возможность проведения дальнейших обсуждений редакции нового договора с представителями отраслевых бизнес-ассоциаций и грузоотправителями с целью доработки, что также повлияло на решение комитета рекомендовать "Укрзализныци" продлить срок действующего договора.

Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация считает, что новый договор УЗ по перевозке грузов значительно повышает плату за пользование вагонами, может навредить экспорту зерновых.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала "Укрзализныцю" отсрочить введение в действие нового договора о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, который должен быть введен с 1 апреля, поскольку многие его положения нуждаются в пересмотре или более детальной проработке, а это невозможно сделать в срок, оставшийся до момента введения договора в действие.

Этого же мнения придерживается и Американская торговая палата в Украине (American Chamber of Commerce, AmCham, ACC). Она считает, что введение нового договора на грузоперевозки негативно повлияет на рынок грузоотправителей и операционные показатели "Укрзализныци", и призывает отложить его введение до урегулирования спорных моментов.

Ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о злоупотреблении монопольным положением АО "Укрзализныця" в сфере перевозок грузов, в частности, путем введения "Договора о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом".

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) в свою очередь призвала госорганы, в частности, Антимонопольный комитет немедленно прекратить такие действия "Укрзализныця" и разработать прозрачные, цивилизованные правила игры в данной сфере. В частности, УкрФА считает необходимым доработать документ с участием бизнеса, а также утвердить в Сборнике тарифов на перевозку грузов железной дорогой экономически-обоснованную стоимость услуг и использовать ее в соответствующих договорах перевозчика с заказчиком.

Соответствующее обращение УкрФА подписали также Федерация металлургов Украины, ОП "Укрметаллургпром", Украинская зерновая ассоциация, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, Союз химиков Украины, Ассоциация производителей цемента Украины "Укрцемент" и Ассоциация предприятий стеклянной промышленности "Стекло Украины".

Теги: #укрзализныця #амку
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