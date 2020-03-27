В ГМК обеспокоены с перевозками в ЖРС, приносящими  около 10% валютной выручки

Объединение металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины (ФМУ) обратились в министерство инфраструктуры Украины с просьбой срочно обеспечить выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров.

Как сообщается в распространенном в четверг вечером заявлении ассоциаций, "Укрметаллургпром" и ФМУ, направленном агентству "Интерфакс-Украина, организации обратились к первому заместителю мининфраструктуры Украины в отношении повышения эффективности использования инфраструктуры гостранспортных компаний для обеспечения потребностей ГМК Украины в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

"Украина переживает крайне тяжелые времена, связанные со вспышкой коронавируса СOVID-19, что может иметь негативные долгосрочные последствия для украинской экономики и привести к существенному сокращению экспорта и значительного снижения ВВП. Снижение спроса и падения цен на металл во всем мире, что вызвано приостановлением строительной и автомобильной отраслей промышленности, привели к вынужденному сокращению объемов производства отечественных металлургических предприятий", - констатируется в заявлении.

При этом отмечается, что в таких условиях едва ли не единственной возможностью удержать экспортный потенциал ГМК Украины является обеспечение бесперебойной отгрузки железорудной продукции отечественных производителей на рынок Китая, где пока сохраняется спрос.

"В это непростое для страны время, вызванный пандемией СOVID-19, украинские производители-экспортеры (горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога) получили отказ со стороны МТП "Южный" полностью выполнять заявку на перевалку их экспортной продукции в апреле 2020 - не согласовано около 270 тыс. тонн ЖРС. Потери украинской экономики в виде недополученной валютной выручки от экспорта ЖРС в апреле 2020 году могут достичь до $30 млн, что приведет к значительному увеличению потребности в расходовании валютных резервов НБУ", - отмечается в заявлении.

Также указывается, что текущая ситуация грозит широкомасштабным кризисом не только ГМК Украины, который уже находится в состоянии кризиса, начиная со второго полугодия 2019 года, но и может коснуться целого ряда смежных отраслей, иметь крайне негативные последствия для занятости, наполнения государственного бюджета и фондов и общего финансово-экономического и социального положения Украины в целом.

"По нашему мнению, государственные транспортные предприятиями, в частности, АО "Укрзализныця" и МТП "Южный", просто обязаны сделать все возможное, чтобы заявленные планы украинских горняков были выполнены. Цена вопроса слишком высока, чтобы откладывать на потом или надеяться, что ситуация разрешится сама собой", - подчеркивает в заявлении

Ассоциации обращаются к Мининфраструктуры с просьбой срочно предпринять неотложные меры, направленные на обеспечение бесперебойного экспорта железной руды украинских предприятий-производителей, в частности - обеспечить 100% выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны гостранспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрализныци".

Как сообщалось, Украина за 2 мес. сократила поступления от экспорта черных металлов на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1 млрд 395,667 млн. На черные металлы за этот период пришлось 17,2% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,84% за первые два месяца прошлого года.

Метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8 млрд 738,635 млн. На черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн.

Также Украина за 2 мес. нарастила экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млн 233,334 тыс. тонн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (52,75% поставок в денежном выражении), Польшу (11,54%) и Австрию (6,58%). В 2019 году страна увеличила экспорт ЖРС на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39 млн 901,836 тыс. тонн, нарастив поставки в денежном выражении на 18,5% - до $3 млрд 398,958 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию (10,13%).