"Нафтогаз" имеет достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом, из-за чего могут ухудшиться расчеты за отпускаемый газ, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Финансово "Нафтогаза" подготовлен, мы сможем пока что профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие 3-4 месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал Коболев в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

По его словам, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, в частности, не вкладываясь в добычные проекты, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.