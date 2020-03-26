Экономика

19:38 26.03.2020

НБУ в четверг вернулся на рынок с небольшой интервенцией в поддержку гривни в размере почти $11 млн

2 мин читать
НБУ в четверг вернулся на рынок с небольшой интервенцией в поддержку гривни в размере почти $11 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в четверг почти $11 млн, тогда как во вторник и в среду регулятор не выходил на рынок для поддержки гривни, сообщается на странице центробанка в Facebook.

"Сегодня Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке немногим меньше $11 млн. В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалась в диапазоне 28,05-28,20 грн/$1", – говорится в сообщении.

Нацбанк отметил, что международные резервы Украины по состоянию на 26 марта составляют около $25 млрд.

"Мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", – подчеркнул регулятор.

Как сообщалось, в понедельник, 23 марта центробанк продал на межбанке в поддержку гривни $50 млн.

Согласно данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на межбанке $50 млн, а продал $1,088 млрд. В частности, в понедельник Нацбанк продал $238 млн, во вторник – $300 млн, в среду и в четверг – по $200 млн и в пятницу купил $50 млн и продал $150 млн.

В целом с начала года, с учетом четверга, 26 марта, Нацбанк купил в резервы $1,28 млрд, а продал $2,73 млрд, свидетельствуют его данные.

Как сообщалось, с 10 по 19 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/$1 до 27,845 грн/$1, и после укрепления по итогам торгов 20 марта до 27,5 грн/$1 курс начал снова снижаться и 26 марта достиг 28,21 грн/$1.

Вечером в четверг на наличном рынке курс нацвалюты составил 27,93-28,54 грн/$1 (купля-продажа), на "сером" – 27,36-28,62 грн/$1.

Теги: #нацбанк #интервенции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 23.03.2020
Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики

Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики

13:23 20.03.2020
Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

12:30 20.03.2020
Нацбанк не вводит ограничения на работу банковской системы

Нацбанк не вводит ограничения на работу банковской системы

21:05 19.03.2020
НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

21:04 19.03.2020
НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

11:39 19.03.2020
НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж

НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж

10:53 19.03.2020
Нацбанк планирует отсрочить предоставление банками годовой финотчетности и перенести оценку их бизнес-моделей

Нацбанк планирует отсрочить предоставление банками годовой финотчетности и перенести оценку их бизнес-моделей

10:41 19.03.2020
НБУ разрешает банкам предоставлять клиентам льготы по обслуживанию рабочих кредитов на период карантина

НБУ разрешает банкам предоставлять клиентам льготы по обслуживанию рабочих кредитов на период карантина

10:15 19.03.2020
НБУ в четверг проведет аукцион по продаже наличного евро

НБУ в четверг проведет аукцион по продаже наличного евро

10:14 19.03.2020
НБУ закупил часть валютной наличности в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал

НБУ закупил часть валютной наличности в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до минимума с января-2019г

Ситибанк планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 2 млрд грн

Курс гривни на межбанке в среду снова упал ниже 28 грн/$1, отреагировав на расширение ЧС и продление карантина

Гривня на межбанке второй день подряд обходится без поддержки НБУ, который в среду обменял $130 млн наличной валюты на безналичную

ЕБА: хочется верить во взвешенность решения о продлении карантина на 30 дней

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада ожидает новую редакцию поправок в госбюджет-2020 утром 27 марта - Гетманцев

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до минимума с января-2019г

"Дарница" передала Киевской больнице №4 анализатор для выявления коронавируса

Финансовый лизинг в Украине в 2019г увеличился на 18%

Рынок облачных технологий в Украине в 2020г вырастет минимум на 10% даже на фоне ожидаемого кризиса - гендиректор GigaCloud

Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

Apple может отложить выпуск первых iPhone 5G на несколько месяцев

Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Ситибанк планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 2 млрд грн

ЕБРР предоставит Киеву EUR50 млн на закупку вагонов метро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА