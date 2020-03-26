Рада ожидает новую редакцию поправок в госбюджет-2020 утром 27 марта - Гетманцев

Министерство финансов Украины пообещало на утро 27 марта предоставить более взвешенные предложения поправок в государственный бюджет на 2020 год, текущая версия законопроекта народных депутатов не удовлетворила, сообщил глава профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"К сожалению, мы не были удовлетворены качеством этих предложений, мы дважды сегодня обсуждали их с представителями депутатских групп, фракций.... Только что закончилась эта встреча и мы нашли некоторую базу по договоренностей относительно изменений в закон о госбюджете и создании стабфорнда", - сказал Гетманцев в эфире "Украина24".

По его мнению, в изначальном варианте законодательных изменений Минфин получил бы слишком много полномочий по управлению стабилизационным фондом.

"На завтра, на утро, мы уже рассчитываем на более взвешенные предложения от Минфина и обговорить их", - добавил он.