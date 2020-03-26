"Дарница" передала Киевской больнице №4 анализатор для выявления коронавируса

Фармацевтическая компания "Дарница" совместно с Zagoriy Foundation приобрела экспресс-анализатор для первичного определения заболевания коронавирусом. Он будет передан Киевской городской клинической больнице № 4, которая входит в перечень опорных больниц Киева для принятия и тестирования больных COVID-19, сообщает пресс-служба компании.

Вместе с аппаратом переданы девять экспресс-тестов на коронавирус 2019-nCoV и три диагностических набора. Общая стоимость комплекта приобретенного оборудования – 155 тыс. грн.

Экспресс-анализатор предназначен для сканирования результатов с иммунофлюоресцентных тест-кассет. Прибор позволяет сканировать широкий спектр тест-кассет для определения маркеров инфекционных, а также других заболеваний.

Председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив напомнил, что в Киеве определены семь опорных больниц, которые принимают больных инфекционными заболеваниями.

"Это те заведения, которые возьмут на себя наибольшую нагрузку. Понимая это, мы незамедлительно откликнулись на потребность Киевской городской клинической больницы № 4 и выделили средства на приобретение экспресс-анализатора. Это оборудование позволит ускорить процесс первичного определения заболевания коронавирусной инфекцией, а, следовательно, пациенты вовремя получат необходимую помощь", - подчеркнул он.

Напомним, 17 марта "Дарница" вместе с Zagoriy Foundation уже передала три аппарата искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, а также выделила средства на приобретение еще трех единиц такого оборудования.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%. Бенефициары компании - семья Загорий.

Zagoriy Foundation – семейный благотворительный фонд, основанный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для системной реализации благотворительных проектов. Приоритеты Фонда – развитие культуры благотворительности, а также содействие утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине.