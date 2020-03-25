ЕБА: хочется верить во взвешенность решения о продлении карантина на 30 дней

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала власть взвешенно принимать решения с учетом долгосрочных экономических последствий.

"Стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения... Поэтому очень хочется верить, что принимая решение о 30-дневном карантине и чрезвычайной ситуации по всей стране, власть это понимает", - прокомментировала ассоциация решение правительства продлить карантин до 24 апреля.

Согласно опросу представителей компаний-членов ЕБА, проведенному в начале этой недели, почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов. Еще 16% приняли решение изменить зарплату персонала, а 14% - сократить штат.

Продление карантина вынудит 23% опрошенных сократить зарплату, 17% - сократить штат, еще 6% - частично закрыть бизнес, при этом 23% не планируют ни сокращения штата, ни уменьшения зарплаты, а 31% намерены при таком сценарии искать новые ниши для развития, указала ЕБА.

"Если жесткие ограничительные меры будут действовать еще месяц, то наиболее пессимистические прогнозы могут оказаться очень даже оптимистическими. Поскольку запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса его уже нет. Поэтом, вместе со спасением жизней следует думать о спасении экономики", - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора ассоциации Анну Деревянко.

Ранее президент ЕБА Томаш Фиала прогнозировал падение ВВП в 2020 году от 4% ВВП до 9% ВВП - ИФ в зависимости от длительности карантина.