"Метинвест" заявил о принятии беспрецедентных мер по борьбе с коронавирусом

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, осознавая риски и опасности, связанные с распространением вируса COVID-19 в мире и в Украине, не может оставаться в стороне от происходящего, поэтому предпринимает беспрецендентные меры в этом отношении.

"Мы понимаем, что в это время как никогда важны четкие и осознанные действия крупного бизнеса, а именно максимальная забота о сотрудниках и помощь жителям городов присутствия. Поэтому своей главной задачей мы считаем подготовку к возможным последствиям распространения вируса. Мы намерены всеми силами обезопасить свои предприятия, чтобы они продолжали бесперебойно работать и обеспечивать рабочие места, выплачивать налоги и поддерживать напрямую зависящую от их деятельности экономику страны", - говорится в заявлении компании в среду.

При этом отмечается, что здоровье и безопасность сотрудников – безусловный приоритет в работе компании. С 17 марта на всех предприятиях "Метинвеста" введены особые меры по предотвращению распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия и командировки. Все рабочие помещения и автотранспорт, доставляющий сотрудников предприятий на работу и домой, проходят регулярную санитарную обработку. Столовые переведены в режим буфетов с упакованными продуктами и бутылированной водой.

"Метинвест" налаживает обеспечение персонала необходимыми в период кризиса средствами индивидуальной защиты, несмотря на их дефицит на рынке. Для работников всех украинских предприятий группы закуплено более 160 тысяч медицинских масок и респираторов и более 1 миллиона перчаток. Все сотрудники также обеспечены дезинфекторами для рук. Запасы защитных средств пополняются по мере их поступления: мы постоянно ищем любые возможные варианты для их закупки, и, как только находим их, все эти средства сразу же передаются на предприятия.

"Метинвест" готов помогать спасению пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, вирусную пневмонию и другие легочные заболевания, обеспечивая лечебные учреждения необходимым в условиях эпидемии кислородом. Так, комбинаты ММК имени Ильича и "Азовсталь" передают необходимый для пациентов кислород в мариупольские городские и областные больницы, перинатальный центр, онкологический диспансер, а также всем медицинским учреждениям, отправляющим подобный запрос на эти предприятия.

Группа участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом. Санатории-профилактории компании переведены в режим дежурства и готовы в любой момент начать принимать пациентов. На этой неделе "Метинвест" ожидает поставку 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-2019, которые будут распределены между медицинскими учреждениями Киева, Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога. "Метинвест" выделяет деньги на приобретение средств индивидуальной защиты и спецоборудования для сотрудников правоохранительных органов, лабораторий и станций экстренной медицинской помощи – сотрудники этих подразделений следят за выполнением карантинных мероприятий и ежедневно находятся в зоне риска.

Несмотря на сложную ситуацию, "Метинвест" продолжает выплачивать зарплату в полном объеме всем своим сотрудникам. Административный персонал управляющей компании и до 95% админперсонала производственных предприятий переведены на удаленную работу. Работники, находящиеся в зоне риска, отправлены в оплачиваемые отпуска или переведены на работу удаленно. Кроме того, в условиях экономической неопределенности предприятия "Метинвеста" решили временно отказаться от налоговых каникул, чтобы обеспечить стабильность наполнения местных и государственного бюджетов, а также эффективность мероприятий по борьбе с вирусом COVID-19.

При этом напоминается, что акционер группы Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов SCM, Благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом. Ранее Ринат Ахметов по личной инициативе выделил 300 млн грн на борьбу страны с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова закупает 300 тысяч экспресс-тестов для Стабилизационного Фонда при президенте Украины, а также минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для государственных больниц.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".