Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent на уровне $26,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после выхода данных, показавших рост запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:49 кв составляет $26,28 за баррель, что на $0,87 (3,2%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,54 (2,25%) - до $23,47 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки росли на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о снижении запасов на 1,25 млн баррелей.

Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.