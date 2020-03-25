Drogerie-сеть Watsons заявляет о незаконном закрытии своих магазинов из-за карантина по решению местных властей

ООО "ДЦ Украина", управляющее сетью drogerie-магазинов Watsons в Украине, заявляет о незаконном закрытии своих магазинов из-за карантина по решению местных властей.

Согласно сообщению пресс-служсбы, в некоторых регионах местные власти пытаются закрывать магазины сети во время карантина. При этом основной ассортимент магазинов Watsons состоит из товаров первой необходимости, дезинфицирующих средств, средств гигиены и бытовых товаров.

"Руководствуясь обращением президента Украины к министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий об обеспечении бесперебойной работы продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний, постановлением Кабинета министров Украины, а также учитывая рекомендации ВОЗ и практику других стран, компания Watsons продолжает работать, придерживаясь требований санитарно-гигиенических норм", - утверждается в сообщении.

По мнению компании, закрытие магазинов сети, реализовывающей товары первой необходимости, является нарушением прав людей, нуждающихся в средствах гигиены и дезинфекции во время пандемии.

"Учитывая все вышеупомянутые аргументы, еще раз подчеркиваем необходимость продолжения работы магазинов сегменту drogerie. Цель сети Watsons - обеспечить бесперебойный и безопасный доступ населения к необходимой для поддержания жизнедеятельности продукции", - подчеркивает компания.

Watsons является крупнейшей сетью магазинов товаров для красоты и здоровья в Украине.

ООО "ДЦ Украина" зарегистрировано в 2003 году. Первый магазин по продаже косметики, парфюмерии, товаров быта и личной гигиены сети "DЦ" в формате drogerie открыт в 1997 году в Киеве.

В 2010 году сеть "DЦ" у ЧАО "АСНОВА Холдинг" (Киев) приобрела A.S. Watson Group, которая является подразделением розничной торговли конгломерата Hutchison Whampoa Limited (Гонконг, КНР), бизнес-интересы которого представлены более чем в 50 странах мира в таких направлениях, как порты и связанные с ними услуги, недвижимость и гостиницы, розничная торговля, энергетика, инфраструктура и инвестиции, а также телекоммуникации.

Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО "ДЦ Украина" являются "А.С. Ватсон Юэреп Холдинг Б.В." (A.S. Watson Europe Holdings B.V.) и "А.С. Ватсон Юэреп Ритейл Холдинг Б.В." (A.S. Watson Europe Retail Holdings B.V., обе - Ренсвуд, Нидерланды).

Зарегистрированный капитал компании на март-2020 составляет 58,6 млн грн.

Как сообщалось, сеть Eva также заявила о неправомерных попытках некоторых органов местного самоуправления закрыть магазины сети в условиях карантина.