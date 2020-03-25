Экономика

11:37 25.03.2020

Bolt будет предоставлять бесплатные поездки всему медперсоналу клиники "Охматдет"

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Bolt будет предоставлять бесплатные поездки всему медперсоналу клиники "Охматдет"

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) со среды, 25 марта, будет предоставлять бесплатные поездки всему медперсоналу клиники "Охматдет" в Киеве, сообщил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, к настоящему времени сервис получил и обработал около 2 тыс. заявок на транспортирование медиков на сайте https://boltformedicals.com.ua/, согласовал перечень с городскими администрациями, и прислал уже больше 18 тыс. промо-кодов на бесплатные поездки медикам во Львове и Киеве.

Он отметил, что в настоящее время согласовано бесплатно перевозить медиков наиболее приоритетных специальностей, а именно: инфекционистов, пульмонологов, вирусологов, бактериологов, анестезиологов и других медицинских работников, которые борются с коронавирусом.

Во Львове Bolt полностью обеспечивает Больницу Скорой медицинской помощи и Областную инфекционную больницу.

Ранее Bolt сообщил о принятии мер по дезинфекции автомобилей внутри и снаружи и обеспечении водителей сервиса средствами защиты от вирусов.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #медперсонал #bolt #охматдет
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