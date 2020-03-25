"Нова Пошта" будет бесплатно доставлять помощь больницам, детдомам и военным

Группа компаний "Нова Пошта" на время карантина расширяет свой социальный проект "Гуманитарная почта" и начинает бесплатно доставлять средства индивидуальной защиты для борьбы с вирусом больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Мы вместе с общественными организациями и благотворительными фондами будем бесплатно доставлять маски, респираторы, дезинфекторы и защитные костюмы тем, кто этого сейчас больше всего нуждается", - цитирует пресс-служба директора "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Компания отмечает, что участником проекта могут стать: неприбыльные организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и/или распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты среди медицинских работников и других определенных категорий; действующие участники программы "Гуманитарная почта", которые будут распространять средства защиты.

Согласно сообщению, для того чтобы стать участником программы, необходимо: организациям - заполнить анкету, частным лицам - написать на почту dopomoga@novaposhta.ua.

"Гуманитарная почта Украины" – социальный проект "Новой Пошты". В рамках проекта компания бесплатно доставляет грузы для волонтерских организаций. Программа запущена в августе 2014 года, в настоящее время "Нова Пошта" сотрудничает с 116 волонтерскими организациями.